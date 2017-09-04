Макарова и Веснина - в третьем круге US Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина​ пробились в третий круг US Open в парном разряде. Сегодня они в трех сетах выиграли у украинки Надежды Киченок и австралийки Анастасии Родионовой.

Следующим соперницами российской пары будут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия) – Киченок/Родионова (Украина/Австралия) – 4:6, 6:2, 6:1