00:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Веснина – в третьем круге парного турнира US Open

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли в матче второго круга парного разряда US Open Саманту Стосур из Австралии и китаянку Чжан Шуай в трех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В третьем круге олимпийские чемпионки Рио-2016 сыграют с победителем матча Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Ваня Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 5) – Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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