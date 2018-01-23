Макарова и Веснина – в полуфинале Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.

Соперниками Макаровой и Весниной по полуфиналу будут румынки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 6) - 0:6, 6:1, 7:6 (7:2)