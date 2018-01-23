10:37 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Веснина – в полуфинале Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.

Соперниками Макаровой и Весниной по полуфиналу будут румынки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 6) - 0:6, 6:1, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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fifa_guru

ход конем чтоли))

15:18

shpasic

на классе.)) первый сет отдали, чтобы некоторые смогли у буков обратно квартиру отыграть.

13:15

Bache Gabrielsen

Не проснулись еще :)

11:54

fireman32

А что это было в первом сете?

11:29

Bache Gabrielsen

Пора Australian Open брать !

11:14

John0201

Молодцы какие)

10:44