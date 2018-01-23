Макарова и Веснина – в полуфинале Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.
Соперниками Макаровой и Весниной по полуфиналу будут румынки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 6) - 0:6, 6:1, 7:6 (7:2)
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fifa_guru
ход конем чтоли))
15:18
shpasic
на классе.)) первый сет отдали, чтобы некоторые смогли у буков обратно квартиру отыграть.
13:15
Bache Gabrielsen
Не проснулись еще :)
11:54
fireman32
А что это было в первом сете?
11:29
Bache Gabrielsen
Пора Australian Open брать !
11:14
John0201
Молодцы какие)
10:44