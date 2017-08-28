Макарова и Веснина в первом круге US Open в парном разряде сыграют с Брэйди и Риске

Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге парного US Open сыграют с американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске, информирует пресс-служба турнира. Россиянки, ставшие победительницами турнира в 2014 году, посеяны под первым номером.

Еще одна российская пара - Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова сразится с австралийками Кейси Деллакуа и Эшли Барти (6). Россиняка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай в стартовом матче сыграют с американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю.

Соперницами Натальи Вихлянцевой из России и сербки Нины Стоянович стали венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова (5). Россиянка Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова из Австралии в первом круге встретятся с румынками Ириной-Камелией Бегу и Ралукой Олару. Анастасия Павлюченкова из России и француженка Кристина Младенович - с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и хорваткой Аной Конюх.