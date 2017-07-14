Макарова и Веснина в финале Уимблдона сыграют с Чань Хаочин и Никулеску

Чань Хаочин с Тайваня и Моника Никулеску из Румынии вышли в финал Уимблдона в парном разряде. В полуфинале они обыграли японку Макото Ниномия и чешку Ренату Ворачову. За трофей Чань Хаочин и Никулеску поборются с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной​.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Чань Хаочин/Никулеску (Тайвань/Румыния, 9) – Ниномия/Ворачова (Япония/Чехия) – 7:6 (7:4), 4:6, 9:7