08:39 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Веснина – в финале Australian Open в парном разряде


Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Australian Open. В полуфинале они в двух сетах обыграли румынок Ирину-Камелию Бегу и Монику Никулеску – 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.

В финале соперницами Макаровой и Весниной будут венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.

Напомним, в прошлом году россиянки стали победительницами Уимблдона в парном разряде.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Бегу/Никулеску (Румыния, 10) – 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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Материалы других СМИ
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