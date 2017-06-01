Макарова и Веснина сыграют с Кудрявцевой и Пановой во втором круге Roland Garros

Россиянка Алла Кудрявцева и Александра Панова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В первом круге они обыграли японку Шуко Аояму и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

В следующей стадии турнира Кудрявцева и Панова поборются с соотечественницами Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

КУДРЯВЦЕВА/ПАНОВА (Россия) – Аояма/Ян Чжаосюань (Япония/Китай) – 7:6(8:6), 6:4