Макарова и Веснина победили в третьем круге парного разряда Roland Garros

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес. Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.
В следующем круге россиянки сыграют с чешками Люси Градецки и Катержиной Синяковой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 15) - 3:6, 6:3, 6:2
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/12/%E2%80%8B/