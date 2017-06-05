Макарова и Веснина победили в третьем круге парного разряда Roland Garros

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес. Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

В следующем круге россиянки сыграют с чешками Люси Градецки и Катержиной Синяковой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 15) - 3:6, 6:3, 6:2