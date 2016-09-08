20:49 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал US Open

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал US Open. В матче 1/2 финала олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро уступили американо-чешскому дуэту Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 12) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:2, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/12/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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US46

А вообще матчи Макаровой и Весниной - убогое зрелище.) Что здесь, что в Рио - пустые трибуны.) Никому их теннис не интересен. А ведь играют не на Артура Эша, а на грандстэдиуме, то бишь корте №3

21:42

US46

Чёт как на Уимблдоне им здоровые сёстры попались на ранней стадии - так сразу же вынос тела.)) Что-то они там до полуфинала не доползли.))

21:40

US46

KhSL Ну так благо Серена и Винус не играют.) А если б не играли Бетани и Люси, то можно было бы и до финала дойти.))

21:39

KhSL

US46 ==== Знаток! Прямо таки сразу, в полуфинале турнира Большого шлема. Уважаю профессионалов)))

21:33

US46

Как только турнир посерьёзнее, так сразу сдулись.) Это им не Олимпиада, где нет самых сильных интернациональных дуэтов, плюс Серена не смогла сыграть из-за травмы.

21:24

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