Макарова и Веснина не смогли выйти в финал US Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал US Open. В матче 1/2 финала олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро уступили американо-чешскому дуэту Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 12) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:2, 7:6 (7:4)
US46
А вообще матчи Макаровой и Весниной - убогое зрелище.) Что здесь, что в Рио - пустые трибуны.) Никому их теннис не интересен. А ведь играют не на Артура Эша, а на грандстэдиуме, то бишь корте №3
21:42
US46
Чёт как на Уимблдоне им здоровые сёстры попались на ранней стадии - так сразу же вынос тела.)) Что-то они там до полуфинала не доползли.))
21:40
US46
KhSL Ну так благо Серена и Винус не играют.) А если б не играли Бетани и Люси, то можно было бы и до финала дойти.))
21:39
KhSL
US46 ==== Знаток! Прямо таки сразу, в полуфинале турнира Большого шлема. Уважаю профессионалов)))
21:33
US46
Как только турнир посерьёзнее, так сразу сдулись.) Это им не Олимпиада, где нет самых сильных интернациональных дуэтов, плюс Серена не смогла сыграть из-за травмы.
21:24