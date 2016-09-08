Макарова и Веснина не смогли выйти в финал US Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал US Open. В матче 1/2 финала олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро уступили американо-чешскому дуэту Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 12) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:2, 7:6 (7:4)