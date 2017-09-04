Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в третьем круге US Open в парном разряде уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания). Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
Отметим, после этого на турнире не осталось ни одной россиянки в парном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 14) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:4
30 лет за ЦСКА!
Thomas_Boy_: - А я вот иногда думаю, откуда этот выпердыш Смока взялся, где таких производят?
23:58
Thomas_Boy_
Смока, да ты хоть усрись, но Веснина и Макарова выиграли ОИ, Уимблдон и я уж не помню, чего-то там еще, лень копаться. И можешь еще разок усраться, но Веснина и Макарова - одна из лучших пар в истории тенниса.)
23:47
Новоуепинни
Вандевей по евроспорту трындит. Суперская чувиха
23:46
30 лет за ЦСКА!
Йуда, а кто у нас олимпийские чемпионки? Катенька с Леночкой или твои братья Вильямсы? :-DDD
23:46
Новоуепинни
Так-то даже Саня Мирза в паре в четвертьфиналы выходит. Идите, пацаны, в парный теннис. До 60 лет можно призы брать. Денежки опять же
23:44
Бней Иегуда
А вот и касатку оформили, бгг.)) Латвийско-эстонская зачистка.))
23:43
Бней Иегуда
Беттани и Люся 5 мэйджоров за 3 года взяли, эти же всего 1 за счёт травмы соперницы.)) Так что Томми, можешь и дальше вещать что Катенька с Леночкой лучшая пара всех времён!))
23:41
30 лет за ЦСКА!
Наплевать. А ты, Йуда, мочой своей не захлебнись от "радости" ;-DD
23:38
Don
чмока погугли, и тебе, о чудо откроются: ОИ-2016, итоговый парный турнир - 2016 и т.п. и звание первых ракеток мира в парном разряде) Только, тсс, никому не говори, что я тебе сказал))))
23:37
Thomas_Boy_
Смока, ты такой унылый в последнее время...) Ну скучно. Давай перезагрузку сделай.
23:37
Новоуепинни
Либо хорошо, либо ничего. Помолчу. Хотя в оригинале-то поговорка с совсем другим смыслом
23:37
Бней Иегуда
За счёт травмы Маттек-Санс))
23:33
Бней Иегуда
Всё это 1 мэйджор за 3 года?))
23:32
Thomas_Boy_
Удивили... Но нельзя все-то выиграть.
23:31
Бней Иегуда
Читалось.))
23:28