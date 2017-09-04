Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в третьем круге US Open в парном разряде уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания). Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, после этого на турнире не осталось ни одной россиянки в парном разряде.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 14) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:4