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23:21 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

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Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в третьем круге US Open в парном разряде уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания). Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, после этого на турнире не осталось ни одной россиянки в парном разряде.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 14) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/12/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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30 лет за ЦСКА!

Thomas_Boy_: - А я вот иногда думаю, откуда этот выпердыш Смока взялся, где таких производят?

23:58

Thomas_Boy_

Смока, да ты хоть усрись, но Веснина и Макарова выиграли ОИ, Уимблдон и я уж не помню, чего-то там еще, лень копаться. И можешь еще разок усраться, но Веснина и Макарова - одна из лучших пар в истории тенниса.)

23:47

Новоуепинни

Вандевей по евроспорту трындит. Суперская чувиха

23:46

30 лет за ЦСКА!

Йуда, а кто у нас олимпийские чемпионки? Катенька с Леночкой или твои братья Вильямсы? :-DDD

23:46

Новоуепинни

Так-то даже Саня Мирза в паре в четвертьфиналы выходит. Идите, пацаны, в парный теннис. До 60 лет можно призы брать. Денежки опять же

23:44

Бней Иегуда

А вот и касатку оформили, бгг.)) Латвийско-эстонская зачистка.))

23:43

Бней Иегуда

Беттани и Люся 5 мэйджоров за 3 года взяли, эти же всего 1 за счёт травмы соперницы.)) Так что Томми, можешь и дальше вещать что Катенька с Леночкой лучшая пара всех времён!))

23:41

30 лет за ЦСКА!

Наплевать. А ты, Йуда, мочой своей не захлебнись от "радости" ;-DD

23:38

Don

чмока погугли, и тебе, о чудо откроются: ОИ-2016, итоговый парный турнир - 2016 и т.п. и звание первых ракеток мира в парном разряде) Только, тсс, никому не говори, что я тебе сказал))))

23:37

Thomas_Boy_

Смока, ты такой унылый в последнее время...) Ну скучно. Давай перезагрузку сделай.

23:37

Новоуепинни

Либо хорошо, либо ничего. Помолчу. Хотя в оригинале-то поговорка с совсем другим смыслом

23:37

Бней Иегуда

За счёт травмы Маттек-Санс))

23:33

Бней Иегуда

Всё это 1 мэйджор за 3 года?))

23:32

Thomas_Boy_

Удивили... Но нельзя все-то выиграть.

23:31

Бней Иегуда

Читалось.))

23:28