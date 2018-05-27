Макарова и Свитолина вышли во второй круг Roland Garros

В матче первого круга Roland Garros россиянка Екатерина Макарова обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1. Также во второй круг вышла украинка Элина Свитолина, обыгравшая Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония, 25) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:1, 4:6, 6:2