Макарова и Свитолина вышли во второй круг Roland Garros

В матче первого круга Roland Garros россиянка Екатерина Макарова обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1. Также во второй круг вышла украинка Элина Свитолина, обыгравшая Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:3
Элина Свитолина (Украина, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония, 25) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:1, 4:6, 6:2
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