06:28 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте


Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте. Они в трех сетах обыграли Сюй Ифань из Китая и Маркуса Даниэлла из Новой Зеландии.

Во втором круге Макарова и Соарес сыграют с австралийцами Самантой Стосур и Сэмюэлэм Гротом.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Микст 

Парный разряд 

Первый круг 

МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) - Сюй Ифань/Даниэлл (Китай/Новая Зеландия) - 6:3, 5:7, 10:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/23/

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