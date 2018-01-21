Макарова и Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте. Они в трех сетах обыграли Сюй Ифань из Китая и Маркуса Даниэлла из Новой Зеландии.
Во втором круге Макарова и Соарес сыграют с австралийцами Самантой Стосур и Сэмюэлэм Гротом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) - Сюй Ифань/Даниэлл (Китай/Новая Зеландия) - 6:3, 5:7, 10:2
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