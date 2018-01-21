Макарова и Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли во второй круг Australian Open в миксте. Они в трех сетах обыграли Сюй Ифань из Китая и Маркуса Даниэлла из Новой Зеландии.

Во втором круге Макарова и Соарес сыграют с австралийцами Самантой Стосур и Сэмюэлэм Гротом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) - Сюй Ифань/Даниэлл (Китай/Новая Зеландия) - 6:3, 5:7, 10:2