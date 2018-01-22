Макарова и Соарес вышли в третий круг Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес пробились в третий круг Australian Open в миксте. Они в трех сетах обыграли австралийцев Саманту Стосур и Сэмюэла Грота – 6:7 (4:7), 6:3, 11:9.

Следующими соперниками Макаровой и Соареса станут победители матча Андреа Сестини-Главачкова/Эдуар Роже-Васслен – Надежда Киченок/Марсель Гранольерс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) – Стосур/Грот (Австралия, WC) – 6:7(4:7), 6:3, 11:9