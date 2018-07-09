Макарова и Соарес - в третьем круге Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте. Дуэт в двух сетах обыграл Чжан Шуай и Джона Пирса.

Соперниками Макаровой и Соареса станут американцы Слоан Стивенс и Джек Сок.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Второй круг

Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - Чжан Шуай/Джон Пирс (Китай/Австралия) - 7:6 (7:4), 6:3