Макарова и Соарес - в третьем круге Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте. Дуэт в двух сетах обыграл Чжан Шуай и Джона Пирса.
Соперниками Макаровой и Соареса станут американцы Слоан Стивенс и Джек Сок.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Второй круг
Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - Чжан Шуай/Джон Пирс (Китай/Австралия) - 7:6 (7:4), 6:3
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