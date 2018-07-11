Макарова и Соарес - в четвертьфинале Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона, обыграв американцев Слоан Стивенс и Джека Сока.

Соперниками Макаровой и Соареса по четвертьфиналу станут американка Николь Меличар и австриец Александр Пейя.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Третий круг

Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - Слоан Стивенс/Джек Сок (США) - 6:1, 7:5