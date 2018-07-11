Макарова и Соарес - в четвертьфинале Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона, обыграв американцев Слоан Стивенс и Джека Сока.
Соперниками Макаровой и Соареса по четвертьфиналу станут американка Николь Меличар и австриец Александр Пейя.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Третий круг
Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - Слоан Стивенс/Джек Сок (США) - 6:1, 7:5
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