Макарова и Соарес снялись с 1/4 финала Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес снялись с матча 1/4 финала Уимблдона в миксте. О причинах такого решения пока не сообщается.
Их соперники Николь Меличар/Александр Пейя (США/Австрия) прошли в полуфинал без игры.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Четвертьфинал
Николь Меличар/Александр Пейя (США/Австрия, 11) - Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - 0:0 отказ 2-й пары
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