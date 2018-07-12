Макарова и Соарес снялись с 1/4 финала Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес снялись с матча 1/4 финала Уимблдона в миксте. О причинах такого решения пока не сообщается.

Их соперники Николь Меличар/Александр Пейя (США/Австрия) прошли в полуфинал без игры.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Александр Пейя (США/Австрия, 11) - Екатерина МАКАРОВА/Бруну Соарес (Россия/Бразилия, 2) - 0:0 отказ 2-й пары