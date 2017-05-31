Макарова и Пуиг проиграли во втором круге Roland Garros

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах уступила украинке Лесе Цуренко во втором круге Roland Garros. Поединок продлился 1 час и 12 минут. Макаровой удалось реализовать лишь один из трех брейк-поинтов.
Напомним, что в стартовом круге россиянка обыграла первую ракетку мира Ангелик Кербер. Следующей соперницей Цуренко станет Елена Остапенко из Латвии, победившая олимпийскую чемпионку-2016 Монику Пуиг.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Цуренко (Украина) – МАКАРОВА (Россия) – 6:2, 6:2
Остапенко (Латвия) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:3, 6:2