22:52 12 июля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Мирный проиграли в четвертьфинале Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный уступили британцам Жоселин Раэ и Кену Скупски в матче 3-го круга Уимблдонского турнира в миксте.

Соперниками хозяев корта по четвертьфиналу станут первые "сеяные" швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй.

Ранее в четвертьфинал также пробилась россиянка Елена Веснина, выступающая в дуэте с Бруну Соаресом из Бразилии.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Микст 

Третий круг 

Раэ/Скупски (Великобритания, WC) - МАКАРОВА/Мирный (Россия/Белоруссия, 12) - 5:7, 6:4, 9:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/23/

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