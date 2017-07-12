Макарова и Мирный проиграли в четвертьфинале Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный уступили британцам Жоселин Раэ и Кену Скупски в матче 3-го круга Уимблдонского турнира в миксте.

Соперниками хозяев корта по четвертьфиналу станут первые "сеяные" швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй.

Ранее в четвертьфинал также пробилась россиянка Елена Веснина, выступающая в дуэте с Бруну Соаресом из Бразилии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Третий круг

Раэ/Скупски (Великобритания, WC) - МАКАРОВА/Мирный (Россия/Белоруссия, 12) - 5:7, 6:4, 9:7