Макарова и Мирный проиграли в четвертьфинале Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный уступили британцам Жоселин Раэ и Кену Скупски в матче 3-го круга Уимблдонского турнира в миксте.
Соперниками хозяев корта по четвертьфиналу станут первые "сеяные" швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй.
Ранее в четвертьфинал также пробилась россиянка Елена Веснина, выступающая в дуэте с Бруну Соаресом из Бразилии.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
Третий круг
Раэ/Скупски (Великобритания, WC) - МАКАРОВА/Мирный (Россия/Белоруссия, 12) - 5:7, 6:4, 9:7