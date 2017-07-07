Люси Шафаржова: "Была глубоко поражена травмой Маттек-Сэндз"

Чешка Люси Шафаржова призналась, что шокирована травмой американки Бетани Маттек-Сэндз, с которой выступает в парном разряде. Маттек-Сэндз повредила колено в матче Уимблдона с румынкой Сораной Кирстей и была доставлена в больницу.

– Я была глубоко поражена, когда увидела, как моя подруга получила тяжелую травму, – написала в Инстаграме Шафаржова. – Мои мысли с ней. Надеюсь, она быстро выздоровеет. Это самый большой боец, очень сильный человек. Надеюсь скоро снова увидеть ее широкую улыбку на корте.