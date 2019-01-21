Люка Пуй: "В прошлый раз, когда мы играли с Чоричем, я проиграл. Сейчас я знал, чего ожидать"

Французский теннисист Люка Пуй прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем (6:7(4:7), 6:4, 7:5, 7:6(7:2)) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. По его словам, он знал, чего ожидать от соперника.

- Я чувствую себя прекрасно, - приводит пресс-служба турнира слова Пуйя. - Это был тяжелый матч против Борны, он является одним из лучших в мире. В прошлый раз, когда мы играли с ним, я проиграл 6-4 в третьем сете, поэтому я знал, чего ожидать. Теперь я просто очень счастлив быть в четвертьфинале.

В 1/4 финала француз сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

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