Лукас Пуйе: "Победа над Надалем на US Open? О большем и мечтать не мог"

Француз Лукас Пуйе после матча четвертого круга US Open с испанцем Рафаэлем Надалем (6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)) выразил удовлетворение победой. Он назвал себя самым счастливым теннисистом на турнире. В четвертьфинале Пуйе встретится со своим соотечественником Гаэлем Монфисом.

– Этот матч выжал меня полностью, – приводит ВВС слова Пуйе. – О большем я и мечтать не мог. Когда у меня было три матчбола, я подумал: "Ты победишь". Но при счете 6:6 уверенности уже не было. Честно говоря, я самый счастливый на этот турнире.