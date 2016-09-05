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Лукас Пуйе: "Победа над Надалем на US Open? О большем и мечтать не мог"

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Француз Лукас Пуйе после матча четвертого круга US Open с испанцем Рафаэлем Надалем (6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)) выразил удовлетворение победой. Он назвал себя самым счастливым теннисистом на турнире. В четвертьфинале Пуйе встретится со своим соотечественником Гаэлем Монфисом.

– Этот матч выжал меня полностью, – приводит ВВС слова Пуйе. – О большем я и мечтать не мог. Когда у меня было три матчбола, я подумал: "Ты победишь". Но при счете 6:6 уверенности уже не было. Честно говоря, я самый счастливый на этот турнире.

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