Лучич-Барони и Петкович не смогли продолжить матч с Гавриловой и Павлюченковой, несмотря на выигранный первый сет

Представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг Roland Garros в парном разряде. Теннисистки уступили Мирьяне Лучич-Барони и Андреа Петкович в первом сете, но хорватка и немка не смогли продолжить партию.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Гаврилова/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Австралия/Россия) - Лучич-Барони/Петкович (Хорватия/Германия) - 2:6 отказ 2-й пары