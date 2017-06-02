Лучич-Барони и Петкович не смогли продолжить матч с Гавриловой и Павлюченковой, несмотря на выигранный первый сет

Представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг Roland Garros в парном разряде. Теннисистки уступили Мирьяне Лучич-Барони и Андреа Петкович в первом сете, но хорватка и немка не смогли продолжить партию.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Гаврилова/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Австралия/Россия) - Лучич-Барони/Петкович (Хорватия/Германия) - 2:6 отказ 2-й пары