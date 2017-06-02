17:00 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Лучич-Барони и Петкович не смогли продолжить матч с Гавриловой и Павлюченковой, несмотря на выигранный первый сет

Представительница Австралии Дарья Гаврилова  и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг Roland Garros в парном разряде. Теннисистки уступили Мирьяне Лучич-Барони и Андреа Петкович в первом сете, но хорватка и немка не смогли продолжить партию. 

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Второй круг 

Гаврилова/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Австралия/Россия) - Лучич-Барони/Петкович (Хорватия/Германия) - 2:6 отказ 2-й пары

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/12/

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