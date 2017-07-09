Линдсей Дэвенпорт: "Шарапова и Азаренко могут выиграть US Open"

Бывшая первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт отметила, что Мария Шарапова и Виктория Азаренко могут добиться серьезных успехов уже в этом сезоне. Россиянка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, а белорусская спортсменка - после рождения ребенка.

- Никогда не буду сбрасывать Шарапову и Азаренко со счетом, - приводит Tennis world USA слова Дэвенпорт. - Они бьются в каждом матче и знают, что такое победы. Каждая из них может поймать кураж и выиграть несколько турниров. Не исключаю, что и на US Open. Думаю, в ближайший год они добьются серьезных успехов.

Интересно, как Маша справится со второй частью своего возвращения. Первая не получилась из-за того, что было много всего вне корта.