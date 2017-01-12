Ликина и Вихлянцева – во втором раунде квалификации Australian Open, Пивоварова и Кудерметова выбыли

Россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла Даниэлу Гантухову из Словакии в первом круге квалификации Australian Open. Ее следующей соперницей станет голландка Михаэлла Крайчек. Еще одна представительница России Ксения Ликина в трех сетах одолела хозяйку корта Найкту Бейнс и теперь встретится с Мариной Заневской из Бельгии.

Вероника Кудерметова и Анастасия Пивоварова уступили в своих матчах и выбыли из борьбы. Отметим, что из десяти россиянок, выступавших в первом раунде квалификации, в следующий круг пробились пятеро.

Australian Open

Квалификация

1-й раунд

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, 13) – Гантухова (Словакия) – 6:1, 6:3

ЛИКИНА (Россия) – Бейнс (Австралия, WC) – 4:6, 7:6 (7:3), 7:5

Шарипова (Узбекистан) – КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 6:4, 3:6, 6:3

Заневска (Бельгия, 8) – ПИВОВАРОВА (Россия) – 5:7, 7:6 (7:2), 6:3