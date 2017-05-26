Квитова успела восстановиться после ножевого ранения и сыграет на Roland Garros

Чешка Петра Квитова в первом круге Roland Garros сыграет с американкой Джулией Боузрап. Участие Квитовой в соревнованиях до самой жеребьевки было под вопросом. Спортсменка, восстановившаяся после ножевого ранения, уже пропустила более пяти месяцев. В итоге она получила 15-й номер "посева".

Напомним, что 20 декабря в собственном доме в чешском городе Простеев Квитова подверглась нападению. Неизвестный напал на нее с ножом и повредил ей сухожилия на левой руке, нанес травмы пальцев и нервов. В итоге ей пришлось перенести операцию, а срок восстановления должен был составить порядка шести месяцев.