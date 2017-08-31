Квитова, Уильямс и Гергес - в третьем круге US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс во втором круге US Open обыграла француженку Осеан Доден - 7:5, 6:4. В следующем раунде она встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая одержала победу над Ариной Родионовой из Австралии.
Также в тертий круг вышли Петра Квитова (Чехия), Юлия Гергес (Германия), Эшли Бэрти (Австралия), Александра Крунич (Сербия) и Донна Векич (Хорватия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Саккари (Греция) - Родионова (Австралия) - 7:5, 6:3
Квитова (Чехия) - Корне (Франция) - 6:1, 6:2
Уилямс В. (США) - Доден (Франция) - 7:5, 6:4
Гергес (Германия) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:2, 6:1
Бэрти (Австралия) - Соснович (Белоруссия) - 6:1, 7:6
Крунич (Сербия) - Томлянович (Хорватия) - 6:3, 6:2
Векич (Хорватия) - Пэн Шуай (Китай) - 6:0, 6:2