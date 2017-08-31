Квитова, Уильямс и Гергес - в третьем круге US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс во втором круге US Open обыграла француженку Осеан Доден - 7:5, 6:4. В следующем раунде она встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая одержала победу над Ариной Родионовой из Австралии.

Также в тертий круг вышли Петра Квитова (Чехия), Юлия Гергес (Германия), Эшли Бэрти (Австралия), Александра Крунич (Сербия) и Донна Векич (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Саккари (Греция) - Родионова (Австралия) - 7:5, 6:3

Квитова (Чехия) - Корне (Франция) - 6:1, 6:2

Уилямс В. (США) - Доден (Франция) - 7:5, 6:4

Гергес (Германия) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:2, 6:1

Бэрти (Австралия) - Соснович (Белоруссия) - 6:1, 7:6

Крунич (Сербия) - Томлянович (Хорватия) - 6:3, 6:2

Векич (Хорватия) - Пэн Шуай (Китай) - 6:0, 6:2