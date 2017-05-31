Квитова проиграла во втором круге Roland Garros

Чешка Петра Квитова в двух сетах уступила американке Бетани Маттек-Сэндз во втором круге Открытого чемпионата Франции. Этот турнир стал для чешки первым после восстановления от ножевого ранения в руку. Следующей соперницей Маттек-Сэндз станет австралийка Саманта Стосур.
В другом поединке турнира Юлия Путинцева из Казахстана победила шведку Юханну Ларссон. В следующем круге она встретится с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса - Анетт Контавейт.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттек-Сэндз (США, Q) - Квитова (Чехия, 15) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Путинцева (Казахстан, 27) - Ларссон (Швеция) - 6:3, 1:6, 6:3
Czechplayer
Если по существу, то возвращение Петры удалось. Даже она сама не ожидала от себя такого уровня тенниса после долгого перерыва в тренировках. Теперь надо постепенно возвращаться в элиту, особенно на любимой для нее траве.
14:58
Czechplayer
shpasic ___ что за глупый сарказм? Квитова образец поведения во всех отношениях. В отличие от той же Шараповой весь теннисный мир относится к ней с большой симпатией и уважением. Тем более учитывая нападение на нее, подобные комментарии могут делать только убогие людишки.
14:56
shpasic
Как будто и не было перерыва.)) Браво, Петрушка!)) Ну и с окончанием РГ!)) Символично, что Петра выиграла первый матч здесь и единственный для себя!))
14:44