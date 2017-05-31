14:38 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Квитова проиграла во втором круге Roland Garros

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Чешка Петра Квитова в двух сетах уступила американке Бетани Маттек-Сэндз во втором круге Открытого чемпионата Франции. Этот турнир стал для чешки первым после восстановления от ножевого ранения в руку. Следующей соперницей Маттек-Сэндз станет австралийка Саманта Стосур.

В другом поединке турнира Юлия Путинцева из Казахстана победила шведку Юханну Ларссон. В следующем круге она встретится с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса - Анетт Контавейт.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттек-Сэндз (США, Q) - Квитова (Чехия, 15) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Путинцева (Казахстан, 27) - Ларссон (Швеция) - 6:3, 1:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Czechplayer

Если по существу, то возвращение Петры удалось. Даже она сама не ожидала от себя такого уровня тенниса после долгого перерыва в тренировках. Теперь надо постепенно возвращаться в элиту, особенно на любимой для нее траве.

14:58

Czechplayer

shpasic ___ что за глупый сарказм? Квитова образец поведения во всех отношениях. В отличие от той же Шараповой весь теннисный мир относится к ней с большой симпатией и уважением. Тем более учитывая нападение на нее, подобные комментарии могут делать только убогие людишки.

14:56

shpasic

Как будто и не было перерыва.)) Браво, Петрушка!)) Ну и с окончанием РГ!)) Символично, что Петра выиграла первый матч здесь и единственный для себя!))

14:44