Квитова проиграла во втором круге Roland Garros

Чешка Петра Квитова в двух сетах уступила американке Бетани Маттек-Сэндз во втором круге Открытого чемпионата Франции. Этот турнир стал для чешки первым после восстановления от ножевого ранения в руку. Следующей соперницей Маттек-Сэндз станет австралийка Саманта Стосур.

В другом поединке турнира Юлия Путинцева из Казахстана победила шведку Юханну Ларссон. В следующем круге она встретится с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса - Анетт Контавейт.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттек-Сэндз (США, Q) - Квитова (Чехия, 15) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Путинцева (Казахстан, 27) - Ларссон (Швеция) - 6:3, 1:6, 6:3