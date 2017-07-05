Квитова проиграла 95-й ракетке мира на Уимблдоне

Чешка Петра Квитова не смогла выйти в третий круг Уимблдона. 11-я ракетка турнира проиграла американке Мэдисон Бренгл, занимающей 95-е место в рейтинге WTA.
Напомним, что в декабре Квитова стала жертвой вооруженного ограбления и получила ножевое ранение. 28 мая она провела первый матч после нападения.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виттхефт (Германия) - Соболенко (Белоруссия, Q) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3
Бренгл (США) - Квитова (Чехия, 11) - 6:3, 1:6, 6:2
Гарсия (Франция, 21) - Богдан (Румыния) - 6:4, 6:3
Sobakin94
Этого и следовало ожидать. Квитовой лечиться нужно!
23:47 5 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Лично я ставил в этом матче на Бренгл. Петра только что выиграла титул, но учитывая полугодичный перерыв, ей было бы проблематично пылить на втором турнире подряд.) Достаточно очевидный результат, к каким фаворитам псевдо-эксперты причисляли здесь Петру для меня загадка.))
22:35 5 июля
30 лет за ЦСКА!
Не пойму я, читалось это или нет?.. :-DDD
22:25 5 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Мэдисон в этом году у Серены выигрывала. Накануне триумфа Си на АО.) Так что сенсацией сегодняшнюю победу назвать трудно.
22:17 5 июля
Thomas_Boy_
Да что же это такое...(((
22:14 5 июля