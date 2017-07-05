Квитова проиграла 95-й ракетке мира на Уимблдоне

Чешка Петра Квитова не смогла выйти в третий круг Уимблдона. 11-я ракетка турнира проиграла американке Мэдисон Бренгл, занимающей 95-е место в рейтинге WTA.

Напомним, что в декабре Квитова стала жертвой вооруженного ограбления и получила ножевое ранение. 28 мая она провела первый матч после нападения.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виттхефт (Германия) - Соболенко (Белоруссия, Q) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Бренгл (США) - Квитова (Чехия, 11) - 6:3, 1:6, 6:2

Гарсия (Франция, 21) - Богдан (Румыния) - 6:4, 6:3