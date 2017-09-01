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20:00 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Квитова - первая участница 1/8 финала US Open


Чешка Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open. В матче третьего круга она в двух сетах одолела Каролин Гарсию из Франции. Ее соперницей станет победительница матча между Магдаленой Рыбариковой и Гарбинье Мугурусой.

В третьем круге также сыграют четыре россиянки - Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Мария Шарапова.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Квитова (Чехия, 13) - Гарсия К. (Франция, 18) - 6:0, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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