Квитова - первая участница 1/8 финала US Open

Чешка Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open. В матче третьего круга она в двух сетах одолела Каролин Гарсию из Франции. Ее соперницей станет победительница матча между Магдаленой Рыбариковой и Гарбинье Мугурусой.
В третьем круге также сыграют четыре россиянки - Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Мария Шарапова.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Квитова (Чехия, 13) - Гарсия К. (Франция, 18) - 6:0, 6:4