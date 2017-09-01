Квитова - первая участница 1/8 финала US Open

Чешка Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open. В матче третьего круга она в двух сетах одолела Каролин Гарсию из Франции. Ее соперницей станет победительница матча между Магдаленой Рыбариковой и Гарбинье Мугурусой.

В третьем круге также сыграют четыре россиянки - Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Мария Шарапова.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Квитова (Чехия, 13) - Гарсия К. (Франция, 18) - 6:0, 6:4