Квитова, Осака и Цуренко - во втором круге US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла бельгийку Янину Викмайер в первом круте US Open - 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли украинка Леся Цуренко и японка Наоми Осака.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 5) - Янина Викмайер (Бельгия) - 6:1, 6:4

Леся Цуренко (Украина) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония, 20) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 6:2