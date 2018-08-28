Квитова, Осака и Цуренко - во втором круге US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла бельгийку Янину Викмайер в первом круте US Open - 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли украинка Леся Цуренко и японка Наоми Осака.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 5) - Янина Викмайер (Бельгия) - 6:1, 6:4
Леся Цуренко (Украина) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, 20) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 6:2
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