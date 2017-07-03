Квитова обыграла Ларссон на старте Уимблдона

Чешка Петра Квитова в матче первого круга Уимблдона в двух сетах победила шведку Юханну Ларссон.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Квитова (Чехия, 11) – Ларссон (Швеция) – 6:3, 6:4
Н. Осака (Япония) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:3, 7:6 (7:3)
Саккари (Греция) – Синякова (Чехия) – 6:3, 6:4
Виттхефт (Германия) – Лучич-Барони (Хорватия, 26) – 6:3, 5:7, 8:6
Кр. Плишкова (Чехия) – Винчи (Италия, 31) – 7:6 (8:6), 6:2
Стрыцова (Чехия, 22) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:3, 6:3