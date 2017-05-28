Квитова обыграла Боузрап на старте Roland Garros

Чешка Петра Квитова в двух сетах переиграла американку Джулию Боузрап в первом круге Открытого чемпионата Франции. Этот матч стал для чешки первым после восстановления от ножевого ранения в руку. Во втором круге Квитова встретится с победительницей встречи Маттек-Сэндс – Родина.

В другом поединке швейцарка Тимеа Бачински победила испанку Сару Соррибес Тормо.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Квитова (Чехия, 15) - Боузрап (США) - 6:3, 6:2

Бачински (Швейцария, 30) - Соррибес Тормо (Испания) - 6:1, 6:2