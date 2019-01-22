Квитова обыграла Барти и вышла в полуфинал Australian Open

Чешка Петра Квитова пробилась в полуфинал турнира "Большого шлема" Australian Open. В четвертьфинальном матче она обыграла обидчицу Марии Шараповой - австралийку Эшли Барти - 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 10 минут.
За выход в финал Квитова поспорит с американкой Дэниэлл Коллинз, которая ранее выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, 8) - Эшли Барти (Австралия, 15) - 6:1, 6:4
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