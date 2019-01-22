Квитова обыграла Барти и вышла в полуфинал Australian Open

Чешка Петра Квитова пробилась в полуфинал турнира "Большого шлема" Australian Open. В четвертьфинальном матче она обыграла обидчицу Марии Шараповой - австралийку Эшли Барти - 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

За выход в финал Квитова поспорит с американкой Дэниэлл Коллинз, которая ранее выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 8) - Эшли Барти (Австралия, 15) - 6:1, 6:4

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