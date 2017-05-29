Квалификацию Уимблдона, в которой участвует Шарапова, впервые будут транслировать по всей Европе

Квалификация Уимблдонского турнира-2017 впервые в истории будет транслироваться по всей Европе, утверждает Reuters. Кроме того, скорее всего, на матчи квалификации впервые начнут продавать билеты, стоимость которых составит около 5 фунтов.

Скорее всего, причиной является участие в квалификации Марии Шараповой. Россиянка, вернувшаяся в теннис после 15-месячной дисквалификации, ранее заявила, что не будет просить wild card в основную сетку турнира, а пробьется через квалификацию.

Квалификационный турнир Уимблдона пройдет с 26 по 29 июня, матчи основной сетки - с 3 по 16 июля.