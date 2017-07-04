Кузнецова вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет с Макаровой

Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над Онсой Жабер в матче первого круга Уимблдона - 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. В следующей стадии турнира седьмая "сеяная" встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.

В другом матче представительница словаки Кристина Кучова обыграла канадку Бьянку Андрееску (6:4, 6:3). Они играли 1 час 13 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - Жабер (Тунис, Q) - 6:3, 6:2

Кучова К. (Словакия) - Андрееску (Канада, Q) - 6:4, 6:3