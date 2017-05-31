Кузнецова вышла в третий круг Rolland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла француженку Осеан Доден в матче второго круга Rolland Garros-2017 со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. В следующем раунде Кузнецова встретится с китаянкой Чжан Шуай.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Доден (Франция) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3
Новоуепинни
"Суперсенсация от Суперкузнецовой", бгг )) Скоро домой поедет, когда ноунеймы в сетке закончатся ))
23:37 31 мая
Contr
Чмока кликуху сменил.
22:56 31 мая
rusfed 2.0
а Мадам Три Скобочки отписалась (22:42)
22:44 31 мая
LemieuxMario
мужик выиграл)))
22:42 31 мая