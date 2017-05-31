22:29 31 мая | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова вышла в третий круг Rolland Garros

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Россиянка Светлана Кузнецова обыграла француженку Осеан Доден в матче второго круга Rolland Garros-2017 со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. В следующем раунде Кузнецова встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Доден (Франция) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Новоуепинни

"Суперсенсация от Суперкузнецовой", бгг )) Скоро домой поедет, когда ноунеймы в сетке закончатся ))

23:37 31 мая

Contr

Чмока кликуху сменил.

22:56 31 мая

rusfed 2.0

а Мадам Три Скобочки отписалась (22:42)

22:44 31 мая

LemieuxMario

мужик выиграл)))

22:42 31 мая