Кузнецова вышла в третий круг Rolland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла француженку Осеан Доден в матче второго круга Rolland Garros-2017 со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. В следующем раунде Кузнецова встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Доден (Франция) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3