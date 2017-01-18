Кузнецова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Светлана Кузнецова переиграла австралийку Джейми Фурлис в матче второго круга Australian Open в двух сетах – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Следующей соперницей теннисистки из России станет победитель пары Елена Янкович (Сербия) – Юлия Гергес (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Фурлис (Австралия, WC) - 6:2, 6:1

Свитолина (Украина, 11) - Боузрап (США, Q) - 6:4, 6:1

Дуань Инин (Китай) - Лепченко (США) - 6:1, 3:6, 10:8

Риске (США) - Чжан Шуай (Китай, 20) - 7:6 (9:7), 4:6, 6:1

Уильямс В. (США, 13) - Фегеле (Швейцария, Q) - 6:3, 6:2