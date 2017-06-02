Кузнецова - в четвертом круге Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Roland Garros, одолев Чжан Шуай из Китая. Ее соперница определится в противостоянии Каролин Возняцки из Дании и Кэтрин Беллис из США.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Чжан Шуай (Китай, 32) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5
shpasic
умничка))
21:32
rusfed 2.0
китаянка боролась отчаянно. а после того, как она расплакалась, стал за нее даже болеть.
21:10
diskmen
Ели , ели . Всё на соплях. Был такой момент ,что думал проиграет как Павлюченко,но повезло.Кузнецову не долюбливаю хоть она и россиянка.Больно она похожа на мужика.Как это не парадоксально,но старпёры рулят.
21:02