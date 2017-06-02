20:46 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова - в четвертом круге Roland Garros

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Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Roland Garros, одолев Чжан Шуай из Китая. Ее соперница определится в противостоянии Каролин Возняцки из Дании и Кэтрин Беллис из США.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Чжан Шуай (Китай, 32) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

умничка))

21:32

rusfed 2.0

китаянка боролась отчаянно. а после того, как она расплакалась, стал за нее даже болеть.

21:10

diskmen

Ели , ели . Всё на соплях. Был такой момент ,что думал проиграет как Павлюченко,но повезло.Кузнецову не долюбливаю хоть она и россиянка.Больно она похожа на мужика.Как это не парадоксально,но старпёры рулят.

21:02