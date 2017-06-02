Кузнецова - в четвертом круге Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Roland Garros, одолев Чжан Шуай из Китая. Ее соперница определится в противостоянии Каролин Возняцки из Дании и Кэтрин Беллис из США.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Чжан Шуай (Китай, 32) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5