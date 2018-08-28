01:09 | Теннис — "Большой шлем"

Кузнецова проиграла Уильямс в первом круге US Open


Россиянка Светлана Кузнецова проиграла в первом круге турнира US Open. В трех сетах она уступила американке Винус Уильямс.

Другая россиянка Евгения Родина также потерпела поражение. Она в двух сетах проиграла американке Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Винус Уильямс (США, 16) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, WC) - 6:3, 5:7, 6:3

Слоан Стивенс (США, 3) - Евгения РОДИНА (Россия) - 6:1, 7:5

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - Даниэль Лао (США, Q) - 6:3, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/11/

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