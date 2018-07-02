Кузнецова проиграла Стрыцовой на старте "Уимблдона"

Чешка Барбора Стрыцова выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой в первом круге Уимблдона.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 7:5, 6:2
Кристина Младенович (Франция) - Анна Шмидлова (Словакия) - 5:7, 6:2, 6:2
Виктория Томова (Болгария, Q) - Тереза Смиткова (Чехия, WC) - 7:6(7:3), 6:1
Катержина Синякова (Чехия) - Коко Вандевеге (США, 16) - 6:7(3:7), 6:3, 8:6
Люси Шафаржова (Чехия) - Катерина Бондаренко (Украина) - 6:4, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 7:6(8:6), 7:5
Онс Жабер (Тунис, WC) - Виктория Голубич (Швейцария) - 2:6, 6:3, 6:3
Юлия Гергес (Германия, 13) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 7:6(9:7)