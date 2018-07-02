22:44 | Теннис — "Большой шлем"

Кузнецова проиграла Стрыцовой на старте "Уимблдона"


Чешка Барбора Стрыцова выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой в первом круге Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 7:5, 6:2

Кристина Младенович (Франция) - Анна Шмидлова (Словакия) - 5:7, 6:2, 6:2

Виктория Томова (Болгария, Q) - Тереза Смиткова (Чехия, WC) - 7:6(7:3), 6:1

Катержина Синякова (Чехия) - Коко Вандевеге (США, 16) - 6:7(3:7), 6:3, 8:6

Люси Шафаржова (Чехия) - Катерина Бондаренко (Украина) - 6:4, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 7:6(8:6), 7:5

Онс Жабер (Тунис, WC) - Виктория Голубич (Швейцария) - 2:6, 6:3, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 13) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 7:6(9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

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Материалы других СМИ