Кузнецова проиграла Мугурусе в первом круге Roland Garros

Светлана Кузнецова, не вошедшая на Roland Garros в число "сеяных", уступила в первом круге испанке Гарбинье Мугурусе. В первой партии россиянка отыгралась со счета 1:3 и 3:5, а при 5:5 матч был прерван из-за дождя. Год назад Кузнецова дошла в Париже до четвертого круга. В этом году она пропустила три месяца из-за серьезной операции на руке. Мугуруса во втором круге сыграет с француженкой Фионой Ферро.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 7:6 (7:0), 6:2
Саманта Стосур (Австралия) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 6:4
Фиона Ферро (Франция, WC) – Карина Виттхефт (Германия) – 6:4, 6:2
Бетани Маттек-Сэндз (США) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:3
Алехандрохорс
Света молодец, билась как тигр. Брейкпоинтов спасла уйму. Но...последствия травмы. Давай восстанавливался и если не на Уимблдоне, то на ЮС оупен всех рвать начнёшь. Удачи.
15:51
За Арсеналий с децтва!))
Умничка, Гарбин!) Легко и непринуждённо!))
15:51