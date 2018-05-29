Кузнецова проиграла Мугурусе в первом круге Roland Garros

Светлана Кузнецова, не вошедшая на Roland Garros в число "сеяных", уступила в первом круге испанке Гарбинье Мугурусе. В первой партии россиянка отыгралась со счета 1:3 и 3:5, а при 5:5 матч был прерван из-за дождя. Год назад Кузнецова дошла в Париже до четвертого круга. В этом году она пропустила три месяца из-за серьезной операции на руке. Мугуруса во втором круге сыграет с француженкой Фионой Ферро.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 7:6 (7:0), 6:2

Саманта Стосур (Австралия) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 6:4

Фиона Ферро (Франция, WC) – Карина Виттхефт (Германия) – 6:4, 6:2

Бетани Маттек-Сэндз (США) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:3