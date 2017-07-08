14:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова отдала Херцог четыре гейма в третьем круге Уимблдона

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Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах победила Полону Херцог из Словении в третьем круге Уимблдона. Россиянка отдала сопернице четыре гейма - встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0. В 1/8 финала турнира россиянка встретится с победительницей матча Агнешка РадванскаТимеа Бачински.

В других поединках испанка Гарбинье Мугуруса обыграла Сорану Кирстю - 6:2, 6:2, а словачка Магдалена Рыбарикова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко - 6:2, 6:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Херцог (Словения, Q) – 6:4, 6:0

Мугуруса (Испания, 14) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:2

Рыбарикова (Словакия) - Цуренко (Украина) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Я из Волгограда

Да нет,Хрю-хрю, ЧМОка призывал всех вчера вечером ставить на общую победу Полоны Херцог с кэфом.6,уверяя,что у Светланы Александровны Кузнецовой ваще никаких шансов нету. Совсем чуть-чуть не угадал. А сейчас уверяет всех,что сам он,папа ЧМОка, ещё давече поставил на победу вовсе не Полонки Херцог,а совсем наоборот,на то что наша Света выиграет с кэфом 1.30. У меня и слов нет нематерных от такой его типа изворотливости.

16:16

Хрю-хрю

Как я понял ЧМОка поставил, что в первом сете Херцог выиграет первый гейм под ноль. Молодец, ЧМОка, ловко ты кф.6 поймал. Нам до тебя ещё далеко.

16:00

Я из Волгограда

Вот ЧМОка шельма -вчера всем настоятельно рекомендовал ставить на Херцог с кэф.6, предрекая что она вынесет Кузнецову в одну калитку, а сам,получается,втихаря,ещё вчера,поставил совсем наоборот -на победу нашей Светланки,ну на мужика на ЧМОковском сленге. Фу, ЧМОка,фу,так бессовестно обманывать твоих доверчивых поклонников.

15:50

Я из Волгограда

Zlon, 265-я она потому,что 9 месяцев не играла из-за проблем со здоровьем.Растеряла весь свой рейтинг. А так-то она и на 35-ом месте в рейтинге бывала... PS. ЧМОка,ну ты как змея,везде попытаешься выскользнуть.

15:18

diskmen

Русская МАСТАДОНША опять лучшая среди наших.Обидно ,что нет ШАРАПОВОЙ,без неё как-то не то.

15:17

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Ага, к сожалению, сейчас ни о чём, по ходу возраст, пора...) А может как в прошлом и позапрошлом году, пыльнёт в конце года? Бачински на траве не фонтан. А вот в 1/4 мужика стопудов тормознут, Мугуруса походу обретает себя.)) Но фаворит этой половины сетки бесспорно Каро, она должна быть в финале.)

15:14

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

1,3 на мужика зашли как по маслу.)) Ещё бы, более лёгкой сетки не бывает: Макарова и два квалифая, последний из конца третий сотни.)) Но на этом халява для него заканчивается, скоро на выход.)) Дуремару привет, бгг.))

15:10

Zlon

Не обыграть 265-ю ракетку было бы позорно. Следующий матч будет совсем другой рассказ, Радванска или Бачински.

15:09

Я из Волгограда

Чуть не забыл -Светланке респект и уважуха.

15:05