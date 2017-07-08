Кузнецова отдала Херцог четыре гейма в третьем круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах победила Полону Херцог из Словении в третьем круге Уимблдона. Россиянка отдала сопернице четыре гейма - встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0. В 1/8 финала турнира россиянка встретится с победительницей матча Агнешка Радванска – Тимеа Бачински.
В других поединках испанка Гарбинье Мугуруса обыграла Сорану Кирстю - 6:2, 6:2, а словачка Магдалена Рыбарикова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко - 6:2, 6:1.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Херцог (Словения, Q) – 6:4, 6:0
Мугуруса (Испания, 14) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:2
Рыбарикова (Словакия) - Цуренко (Украина) - 6:2, 6:1
Я из Волгограда
Да нет,Хрю-хрю, ЧМОка призывал всех вчера вечером ставить на общую победу Полоны Херцог с кэфом.6,уверяя,что у Светланы Александровны Кузнецовой ваще никаких шансов нету. Совсем чуть-чуть не угадал. А сейчас уверяет всех,что сам он,папа ЧМОка, ещё давече поставил на победу вовсе не Полонки Херцог,а совсем наоборот,на то что наша Света выиграет с кэфом 1.30. У меня и слов нет нематерных от такой его типа изворотливости.
16:16
Хрю-хрю
Как я понял ЧМОка поставил, что в первом сете Херцог выиграет первый гейм под ноль. Молодец, ЧМОка, ловко ты кф.6 поймал. Нам до тебя ещё далеко.
16:00
Я из Волгограда
Вот ЧМОка шельма -вчера всем настоятельно рекомендовал ставить на Херцог с кэф.6, предрекая что она вынесет Кузнецову в одну калитку, а сам,получается,втихаря,ещё вчера,поставил совсем наоборот -на победу нашей Светланки,ну на мужика на ЧМОковском сленге. Фу, ЧМОка,фу,так бессовестно обманывать твоих доверчивых поклонников.
15:50
Я из Волгограда
Zlon, 265-я она потому,что 9 месяцев не играла из-за проблем со здоровьем.Растеряла весь свой рейтинг. А так-то она и на 35-ом месте в рейтинге бывала... PS. ЧМОка,ну ты как змея,везде попытаешься выскользнуть.
15:18
diskmen
Русская МАСТАДОНША опять лучшая среди наших.Обидно ,что нет ШАРАПОВОЙ,без неё как-то не то.
15:17
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Ага, к сожалению, сейчас ни о чём, по ходу возраст, пора...) А может как в прошлом и позапрошлом году, пыльнёт в конце года? Бачински на траве не фонтан. А вот в 1/4 мужика стопудов тормознут, Мугуруса походу обретает себя.)) Но фаворит этой половины сетки бесспорно Каро, она должна быть в финале.)
15:14
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
1,3 на мужика зашли как по маслу.)) Ещё бы, более лёгкой сетки не бывает: Макарова и два квалифая, последний из конца третий сотни.)) Но на этом халява для него заканчивается, скоро на выход.)) Дуремару привет, бгг.))
15:10
Zlon
Не обыграть 265-ю ракетку было бы позорно. Следующий матч будет совсем другой рассказ, Радванска или Бачински.
15:09
Я из Волгограда
Чуть не забыл -Светланке респект и уважуха.
15:05