14:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова не смогла обыграть Возняцки в четвертом круге Roland Garros

4

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

Возняцки в 1/4 финала сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Возняцки (Дания, 11) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 6:1, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/35/

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andvaraforce

Кузя, Кузя...

14:34

rusfed 2.0

теннис касаткиной уже интереснее

14:31

Andrey_RB

Что-то запортаченные крылья на спине не дали взлететь Кузнецовой. В интервью она сказала, что некоторые тату хотела бы свести. Может крылья?

14:25

РусСак

Умничка, Каро!)) На классе!))

14:21