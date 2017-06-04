Кузнецова не смогла обыграть Возняцки в четвертом круге Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

Возняцки в 1/4 финала сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Возняцки (Дания, 11) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 6:1, 4:6, 6:2