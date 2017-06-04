Кузнецова не смогла обыграть Возняцки в четвертом круге Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 1:6, 6:4, 2:6.
Возняцки в 1/4 финала сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Возняцки (Дания, 11) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 6:1, 4:6, 6:2
Andvaraforce
Кузя, Кузя...
14:34
rusfed 2.0
теннис касаткиной уже интереснее
14:31
Andrey_RB
Что-то запортаченные крылья на спине не дали взлететь Кузнецовой. В интервью она сказала, что некоторые тату хотела бы свести. Может крылья?
14:25
РусСак
Умничка, Каро!)) На классе!))
14:21