17:05 | Теннис — "Большой шлем"

Кузнецова и Шафаржова - во втором круге Roland Garros в парном разряде


Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Люси Шафаржова победили Белинду Бенчич из Швейцарии и Маркету Вондроушову в первом круге Roland Garros в парном разряде.

Соперницы Кузнецовой и Шафаржовой определятся в матче Елены Остапенко и Елены Весниной против Сораны Кирсти и Сары Соррибес Тормо.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

Светлана КУЗНЕЦОВА/Люси Шафаржова (Россия/Чехия) - Белинда Бенчич/Маркета Вондроушова (Швейцария/Чехия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/12/

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