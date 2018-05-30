Кузнецова и Шафаржова - во втором круге Roland Garros в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Люси Шафаржова победили Белинду Бенчич из Швейцарии и Маркету Вондроушову в первом круге Roland Garros в парном разряде.

Соперницы Кузнецовой и Шафаржовой определятся в матче Елены Остапенко и Елены Весниной против Сораны Кирсти и Сары Соррибес Тормо.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Светлана КУЗНЕЦОВА/Люси Шафаржова (Россия/Чехия) - Белинда Бенчич/Маркета Вондроушова (Швейцария/Чехия) - 6:2, 6:4