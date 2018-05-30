Кузнецова и Шафаржова - во втором круге Roland Garros в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Люси Шафаржова победили Белинду Бенчич из Швейцарии и Маркету Вондроушову в первом круге Roland Garros в парном разряде.
Соперницы Кузнецовой и Шафаржовой определятся в матче Елены Остапенко и Елены Весниной против Сораны Кирсти и Сары Соррибес Тормо.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Светлана КУЗНЕЦОВА/Люси Шафаржова (Россия/Чехия) - Белинда Бенчич/Маркета Вондроушова (Швейцария/Чехия) - 6:2, 6:4
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