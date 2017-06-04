Кузнецова и Младенович вышли в третий круг парного разряда Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович в матче второго круга Roland Garros в парном разряде в двух сетах победили Яну Чепелову из Словакии и Си Сувэй из Тайваня.
В третьем круге Кузнецова и Младенович сыграют против первой пары турнира – американки Бетани Маттек-Сэндз и чешки Люси Шафаржова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция, 14) – Чепелова/Си Сувэй (Словакия/Тайвань) – 6:3, 6:2