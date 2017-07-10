Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде, обыграв венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция) - Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3