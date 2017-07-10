21:36 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде, обыграв венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция) - Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/12/

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