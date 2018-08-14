Кузнецова, Азаренко и Вавринка получили wild card на US Open-2018

Бывшие победители US Open Светлана Кузнецова и Стэн Вавринка, а также двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко получили wild card на Открытый чемпионат США-2018, сообщают организаторы четвертого в году турнира "Большого шлема".

33-летняя Кузнецова сейчас занимает 88-е место в рейтинге WTA, а 29-летняя Азаренко – 87-е. Сейчас они бы сразу получили места в основной сетке, но на дату дедлайна – 16 июля – обе теннисистки находились ниже 101-го места. 33-летний Вавринка расположился на 151-й позиции в рейтинге ATP.

US Open-2018 пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября. ​