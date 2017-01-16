Кузнецов в пяти сетах уступил Нишикори на старте Australian Open

Российсикий теннисит Андрей Кузнецов в первом круге Australian Open проиграл пятому номеру посева Кею Нишикори. Матч длился 3 часа 37 минут и завершился в пяти сетах - 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. В следующем раунде японец встретится с французом Жереми Шарди.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Нишикори (Япония, 5) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2

Томич Б. (Австралия, 27) - Беллуччи (Бразилия) - 6:2, 6:1, 6:4

Де Минаур (Австралия) - Мельцер Г. (Австрия) - 5:7, 6:3, 2:6, 7:6 (7:2), 6:1