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Кузнецов сыграет с Нишикори на старте Australian Open

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В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге турнира сыграет с японцем Кеи Нишикори.

Константин Кравчук сразится с Джоном Изнером, Карен Хачанов померяется силами с Адрианом Маннарино, Михаил Южный сыграет с Маркосом Багдатисом. Соперники Дмитрия Турсунова и Даниила Медведева определятся по итогам квалификации.

Первая ракетка мира Энди Маррэй в первом круге сразится с Ильей Марченко. Соперник действующего победителя турнира – Новака Джоковича – Фернандо Вердаско.

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Материалы REN-TV

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