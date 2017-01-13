Кузнецов сыграет с Нишикори на старте Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге турнира сыграет с японцем Кеи Нишикори.

Константин Кравчук сразится с Джоном Изнером, Карен Хачанов померяется силами с Адрианом Маннарино, Михаил Южный сыграет с Маркосом Багдатисом. Соперники Дмитрия Турсунова и Даниила Медведева определятся по итогам квалификации.

Первая ракетка мира Энди Маррэй в первом круге сразится с Ильей Марченко. Соперник действующего победителя турнира – Новака Джоковича – Фернандо Вердаско.