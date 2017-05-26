13:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецов сыграет с Маррэем в первом круге Roland Garros

0
0
0
0
1

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде британец Энди Маррэй в первом круге сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым.

Его соотечественник Михаил Южный встретится с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой. Другой россиянин, Евгений Донской, поборется за выход во второй круг с сербом Виктором Троицки. Константин Кравчук сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Действующий победитель турнира серб Новак Джокович сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом. Испанец Рафаэль Надаль стартует матчем с французом Бенуа Пэром. Швейцарец Стэн Вавринка сыграет с победителем квалификации.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexzander

Интересная жеребьевка! У Новака сетка непростая, Пуй,Тим.У Рафы пока в основном французы на пути .Могут встретиться с Новаком в 1/2!Всех с началом РГ

14:38